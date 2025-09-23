У штаб-квартиры ООН проходит акция в поддержку палестины

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходит акция с палестинскими флагами и лозунгами о международном признании Палестины, которое, как заявил один из демонстрантов, не является панацеей. Пока Израиль продолжает оккупацию, название ничего не поменяет, утверждает он.

Волна солидарности прокатилась по 75 городам всего мира, где наблюдались перекрытие трасс, блокировка портов и столкновения с полицией. Особенно мощно протесты вспыхнули в Италии.