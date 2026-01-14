У Трампа в отношении Венесуэлы теперь полная свобода действий

Сенат США окончательно заблокировал попытку ограничить военные полномочия Дональда Трампа по Венесуэле. С минимальным перевесом конгрессмены отклонили инициативу. Решающий голос принадлежит вице-президенту Вэнсу.



Итоговое голосование по формуле "50 на 51" теперь означает, что у хозяина Белого дома в отношении Венесуэлы - полная свобода действий. Сенат теперь не в силах противостоять решениям Трампа. Отдельные сенаторы назвали произошедшее шагом назад после январской попытки ограничить полномочия президента.



Напомним, ранее, неделю назад, Сенат уже пытался запретить Трампу проводить любые военные действия против Боливарианской Республики, однако уже тогда было ясно, что инициатива столкнется с сопротивлением Белого дома и риском президентского вето.