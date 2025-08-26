3.69 BYN
Удар Израиля по больнице в Газе Нетаньяху назвал трагическим инцидентом
Автор:Редакция news.by
Биньямин Нетаньяху назвал удары ЦАХАЛ по больнице в Газе трагическим инцидентом, где, по данным палестинской стороны, погибли 20 человек, в том числе медработники и журналисты.
Премьер Израиля выразил глубокое сожаление и заявил, что руководство армии проводит всестороннее расследование случившегося.
Последовала и реакция мировых лидеров. Президент США выразил сожаление и заверил, что не знал о готовящемся ударе. Осудил атаку генсек ООН. Гутерриш призвал к расследованию ударов, подчеркнул важность защиты гражданских, медперсонала и журналистов.
Выступил с комментарием и Париж. Макрон назвал удар по больнице недопустимым и призвал Израиль к соблюдению международного права.