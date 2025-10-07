3.68 BYN
Уголь в Польше дорожает: расходы домохозяйства за сезон превысят 1600 евро
Варшавский бизнес-портал сообщает, что в Польше продолжают расти цены на уголь. Причем даже трейдеры называют этот рост "резким". В стране 3,5 млн домов отапливаются углем, и с наступлением холодов цена одной тонны выросла в пересчете до 400 евро.
Таким образом, минимальные траты одного домохозяйства составят не менее 1600 евро за отопительный сезон.
Польские власти называют объективные причины: уголь приходится везти из Колумбии и Казахстана, что делает его крайне дорогим. На цены влияют и европейские экологические сборы.
Между тем, за последние десять лет в стране закрыты практически все угольные шахты в рамках все той же экологической политики ЕС, которая направлена на достижение климатической нейтральности. Ранее собственная добыча обеспечивала Польшу дешевым и легкодоступным углем.