Уголь в Польше дорожает: расходы домохозяйства за сезон превысят 1600 евро

Варшавский бизнес-портал сообщает, что в Польше продолжают расти цены на уголь. Причем даже трейдеры называют этот рост "резким". В стране 3,5 млн домов отапливаются углем, и с наступлением холодов цена одной тонны выросла в пересчете до 400 евро.

Таким образом, минимальные траты одного домохозяйства составят не менее 1600 евро за отопительный сезон.

Польские власти называют объективные причины: уголь приходится везти из Колумбии и Казахстана, что делает его крайне дорогим. На цены влияют и европейские экологические сборы.