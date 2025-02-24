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Уиткофф: В основу мирного договора по Украине могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года
Взаимопонимание по всем фронтам. В основу мирного договора по Украине могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года. Об этом в эфире CNN заявил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Напомним, соглашения предусматривали установление нейтралитета Украины и сокращение ее армии.
Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США:
"Русские дали понять, что заинтересованы закончить это. В свое время прошли содержательные переговоры, оформленные в виде Стамбульского протокола о согласии. Тогда стороны подошли максимально близко к подписанию мира. Думаю, мы сможем оттолкнуться от этого сейчас, чтобы добиться мирного соглашения между Украиной и Россией".
Также Уиткофф заявил, что война в Украине была спровоцирована и сделала это не Россия. По его мнению, ходило слишком много разговоров о принятии Киева в НАТО и, по сути, это стало огромной угрозой в глазах Москвы.