Уиткофф: В основу мирного договора по Украине могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года

Взаимопонимание по всем фронтам. В основу мирного договора по Украине могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года. Об этом в эфире CNN заявил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Напомним, соглашения предусматривали установление нейтралитета Украины и сокращение ее армии.

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Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США:

"Русские дали понять, что заинтересованы закончить это. В свое время прошли содержательные переговоры, оформленные в виде Стамбульского протокола о согласии. Тогда стороны подошли максимально близко к подписанию мира. Думаю, мы сможем оттолкнуться от этого сейчас, чтобы добиться мирного соглашения между Украиной и Россией".