Остановка на мирном треке. Украина на неопределенный срок отложила выполнение стамбульских договоренностей по обмену. Россия же с 6 июня приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военных, а также по обмену пленными. Однако Киев процесс затормозил. Там заявили, что дата передачи тел якобы не была согласована и даже попытались обвинить Россию в "односторонних действиях".

Москва настойчиво призывает украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности, подумать не просто о своем дипломатическом имидже, но прежде всего об украинских людях, которые ждут своих родных.

Владимир Мединский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ad87cc-7435-4f0c-9336-ffa5ed2c8ee6/conversions/8114a21b-71b4-4866-8c2a-0539f9410113-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ad87cc-7435-4f0c-9336-ffa5ed2c8ee6/conversions/8114a21b-71b4-4866-8c2a-0539f9410113-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ad87cc-7435-4f0c-9336-ffa5ed2c8ee6/conversions/8114a21b-71b4-4866-8c2a-0539f9410113-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2ad87cc-7435-4f0c-9336-ffa5ed2c8ee6/conversions/8114a21b-71b4-4866-8c2a-0539f9410113-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Мединский, помощник Президента России:

"В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тыс. тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах замороженных и специальных вагонах в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне. Также подготовлены списки военнослужащих категории: "раненые", "тяжелобольные" и "молодые до 25 лет", которые примерно по 1200 человек с каждой стороны мы готовы также передать незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена, однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков".