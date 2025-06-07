3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Украина на неопределенный срок отложила выполнение стамбульских договоренностей
Остановка на мирном треке. Украина на неопределенный срок отложила выполнение стамбульских договоренностей по обмену. Россия же с 6 июня приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военных, а также по обмену пленными. Однако Киев процесс затормозил. Там заявили, что дата передачи тел якобы не была согласована и даже попытались обвинить Россию в "односторонних действиях".
Москва настойчиво призывает украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности, подумать не просто о своем дипломатическом имидже, но прежде всего об украинских людях, которые ждут своих родных.
Владимир Мединский, помощник Президента России:
"В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тыс. тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах замороженных и специальных вагонах в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне. Также подготовлены списки военнослужащих категории: "раненые", "тяжелобольные" и "молодые до 25 лет", которые примерно по 1200 человек с каждой стороны мы готовы также передать незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена, однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков".
Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя украинского Координационного центра Яценко, обмен пленными они решили перенести на следующую неделю. По мнению ряда экспертов, грубое поведение Киева говорит о реальном размере военной катастрофы для Украины, таким образом там отказываются признать размеры своих потерь. Срыв обмена для киевского режима - избавление от лишних трат. Потому что передача 6 тыс. тел украинцев повлекла бы огромные траты из бюджета на выплаты их семьям.