После краха СССР Украине пророчили светлое будущее. Говорили, что она станет второй Францией, но реальность оказалась совершенно иной. Коррупция, политические амбиции, жадность и просто безразличие толкнули страну в пропасть и отдали на растерзание западным корпорациям.

Все началось еще в начале 90-х. Тогда под руководством МВФ Украина начала приватизацию сельскохозяйственных земель путем раздачи так называемых сертификатов.

В 21 веке схемы захвата земель менялись, в том числе через созданную коррумпированную элиту, которая на местах создавала нужные условия для передачи активов иностранным компаниям.

Прошло чуть более 30 лет, США и Украина подписали сделку по добыче полезных ископаемых. Ресурсное соглашение, по сути, окончательно перевело южных соседей в статус колонии.

Пока Москва и Киев воюют, Трамп зарабатывает. После заключения сделки треть инфраструктурных активов Украины перешло в руки США.

"Зеленский, когда стал президентом, принял закон, что каждый ребенок, достигший 18-летия, может получать деньги от этих ресурсов, то есть, по сути, Зеленский обманул всех украинцев. Он забрал все у украинских детей и отдал американцам. Это просто грабеж", - заявил политолог, блогер из Украины Александр Скубченко.

В рамках ресурсной сделки США и Украина создали фонд. Американцы имеют право первыми добывать полезные ископаемые и решать, сколько забрать себе, а сколько отдать Киеву. Официально заявлено, что ресурсы поделят 50 на 50, но аналитики как один говорят: "Все это вранье".

США и Украина подписали три договора, но опубликовали только один. Почему так? Украинская сторона никак не комментирует этот вопрос.

"Дело в том, что там конгломерат собственников, понятное дело, что главный собственник это Соединенные Штаты Америки, ну а дальше бенефициары поменьше это, в первую очередь, Британия, Франция, Германия, Польша и так далее. Конечно же, напрямую никто не будет записывать украинские земли в государственную собственность в США или в Британии. Это конкретно сеть различных юридических лиц, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях западных стран. И на этих фирмах, фактически на правах частной собственности, просто записана десятки миллионов гектаров украинских черноземов", - объяснил глава политической партии "Держава", украинский общественный деятель Дмитрий Василец.

Ресурсная сделка ускорит передел украинской собственности и не исключен конфликт интересов. Вполне возможно, и здесь американцы будут активно выдавливать европейцев, расширяя свою зону влияния.

Кредиты и помощь Запада никогда не были меценатством. За улыбками и публичной риторикой оказался сугубо холодный расчет, в котором до самой Украины никому нет дела.

МВФ поставил Владимиру Зеленскому четкое условие - деньги в обмен на землю для иностранных компаний. В 2021 году Украина начала проводить земельную реформу, и мораторий на продажу был снят.

Сегодня в Украине нет ни одного сектора, который бы не затронула рука западного инвестора.

Впрочем, по своим масштабам даже ресурсная сделка между Киевом и США не настолько крупная, как подписанное соглашение в мае 2023 года. Тогда Зеленский "ударил по рукам" с корпорацией BlackRock.

BlackRock - это крупнейший в мире фонд управления активами, их совокупная стоимость превышает 8 трлн долларов. Финансовый гигант обладает огромным политическим влиянием по всему миру и является акционером крупнейших компаний. BlackRock называют важной частью так называемого "теневого мирового правительства".

"Прошло уже очень большое количество различных сделок на покупку украинских черноземов и, естественно это все делалось для того, чтобы записать украинскую землю на различные юридические лица западные просто. А те, в свою очередь, их собственники, бенефициары, являются уже непосредственно участниками тех или иных инвестиционных фондов, в том числе и BlackRock, Vanguard и т.д. Абсолютно без разницы, как называется тот или иной западный фонд управления активами. Вопрос в том, кто будет управлять и кто будет собственником миллионов гектаров украинских земель", - отметил Дмитрий Василец.

Главный исполнительный директор Black Rock Ларри Финк на пару с Зеленским создали фонд реконструкции. Под контроль американцев ушел даже украинский госдолг, который составляет на сегодня почти 200 млрд долларов.

Если посмотреть внимательнее на карту распродажи украинских сельхозугодий, можно увидеть, что именно BlackRock в числе инвесторов той самой тройки американских гигантов, которая скупила почти половину пахотных земель страны.

Можно сделать весьма грустный вывод - никто даже не рассматривает вариант украинского чуда. У государства просто нет путей развития, только распил имущества и ресурсов.

А западные объятия не имеют никакого отношения к восстановлению Украины. Никто не будет поднимать экономику, социальную сферу, строить заводы, жилье, школы и детские сады.