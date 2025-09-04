Украина намерена получить ракеты большой дальности от участников "коалиции желающих"

Участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, заявило британское правительство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что группа взяла на себя "нерушимое обязательство перед Украиной", поддержанное президентом США Дональдом Трампом. Теперь странам "необходимо пойти еще дальше, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина".

"Коалиция желающих" и Зеленский проводят переговоры по телефону с Трампом. В объединении находятся около 30 государств, а главные координаторы - это Франция и Великобритания.

Сообщается, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" уже через 20 минут после ее начала. Правда, он вернулся к звонку Трампу.

Премьер-министр Испании вовсе не долетел на встречу в Париж из-за поломки самолета.