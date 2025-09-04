3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Итоги встречи "коалиции желающих" - символические жесты и провал
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что "коалиция желающих" собралась 4 сентября в Елисейском дворце для "разработки надежных гарантий безопасности для Украины". Зал был полон, а многие лидеры присоединились к обсуждению онлайн. Открывая встречу, Макрон подчеркнул, что цель - завершить работу по созданию гарантий, начатую в последние недели.
Также сегодня премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Праге, заявил о "полном консенсусе" в поддержке Украины. По его словам, лидеры согласились продолжать интенсивную помощь Киеву, чтобы "защитить Украину, усилить давление на Россию и создать условия для справедливого и прочного мира". Фиала отметил, что надежные гарантии безопасности необходимы для того, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.
Интересно, что, по данным The Associated Press (AP), спецпосланник США Стив Уиткофф ненадолго присоединился к встрече, чтобы обсудить гарантии для Украины, но покинул ее через 20 минут.
Что касается дел на фронтах украинского конфликта, то Der Spiegel сообщает, что Германия предложила поставить Киеву технику для четырех механизированных бригад. Однако главная проблема украинских сил - не только нехватка вооружения, но и острый дефицит личного состава.
Встреча "коалиции желающих" имеет символическое значение и состоялась вскоре после масштабного парада Победы в Китае, посвященного разгрому мирового фашизма. Это событие подчеркнуло формирование единого зарождающегося союза Глобального Юга, России и Беларуси, готового снова противостоять влиянию современных фашистов из числа так называемых глобалистов и неоконсерваторов (неоконов) Запада.
Какое бы показательное шоу не устраивали члены "коалиции", чтобы понравиться Трампу, итог печальный. Спецпосланник США Стив Уиткофф покинул собрание спустя 20 минут после его начала, что само по себе свидетельствует о том, что Белый дом не видит особой ценности в этой "планерке" по установлению мира в Украине.
Очевидно, без решительного слова Кремля процесс мирного урегулирования не сдвинется с мертвой точки, а слабые усилия ЕС и Великобритании по поддержке киевского режима лишь способствуют эскалации конфликта, подрыву экономик этих стран и росту недовольства среди граждан.
Маховик формирования нового миропорядка был запущен в 2007 году с Мюнхенской речи президента России Владимира Путина. Начиная с 2022 года, мир все отчетливее разделяется на партнерские блоки, объединяющие экономические, финансовые, людские и военные ресурсы не только для совместного получения прибыли на равноправной основе, но и для обеспечения национальной и территориальной безопасности.