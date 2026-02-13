Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Украина прекращает экспорт металлолома в Польшу

Польско-украинские отношения переживают очередной кризис. Новый спор между Киевом и Варшавой разгорелся и-за решения Банковой заблокировать экспорт металлолома, от которого зависит польская сталелитейная отрасль. Подробности сообщает портал Business Insider Polska.

Запрет, действующий с начала года, уже вызвал проблемы в цепочках поставок, а в дальнейшем обещает рост цен на польскую сталь. Киев объяснил свое решение необходимостью сохранения стратегических ресурсов для собственных нужд. Возражение польского профильного министерства на Банковой оставили без ответа.

Варшава обратилась к Еврокомиссии с просьбой вмешаться в ситуацию, опасаясь сокращения производства и потери рабочих мест в секторе.

