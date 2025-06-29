Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления и производства противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции заявили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.