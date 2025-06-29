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Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления и производства противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Ранее о выходе из Оттавской конвенции заявили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.