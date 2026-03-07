Российско-украинские переговоры возобновятся - Трамп обозначил позицию США

Как стало известно, после недолгого перерыва возобновятся российско-украинские переговоры о мире. Их дата еще не определена, а местом встречи делегаций будет, по всей видимости, Женева. Ход переговоров прокомментировал Дональд Трамп.

"Мы много раз были близки к цели, но то одна сторона, то другая давали заднюю. Они теряют людей. Нас это на самом деле не сильно затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как одолжение Европе и как одолжение самой жизни", - заявил президент США Дональд Трамп.