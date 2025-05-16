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Умеров заявил о скором обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000
Умеров заявил о скором обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c63c5c-407b-4a43-8d84-9fa7f2549e4c/conversions/cb469851-0073-4d6a-b3e2-471b83377651-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c63c5c-407b-4a43-8d84-9fa7f2549e4c/conversions/cb469851-0073-4d6a-b3e2-471b83377651-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c63c5c-407b-4a43-8d84-9fa7f2549e4c/conversions/cb469851-0073-4d6a-b3e2-471b83377651-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c63c5c-407b-4a43-8d84-9fa7f2549e4c/conversions/cb469851-0073-4d6a-b3e2-471b83377651-xl-___webp_1920.webp 1920w
В скором времени Россия и Украина могут обменяться военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. Об этом заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле, сообщает rbc.ru, ссылаясь на телеканал "Мы - Украина".
"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал он.
На вопрос о дальнейших переговорах с Россией Умеров отметил, что сначала предстоит обмен, а затем Киев проинформирует о следующем шаге.