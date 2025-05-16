Умеров заявил о скором обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000

В скором времени Россия и Украина могут обменяться военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. Об этом заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле, сообщает rbc.ru, ссылаясь на телеканал "Мы - Украина".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал он.