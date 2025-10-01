3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
Ураган "Имельда" обрушился на Кубу и приблизился к США
Автор:Редакция news.by
Остров Свободы оказался под ударом стихии - на Кубе в результате урагана "Имельда" погибли два человека, особо пострадали провинции Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба, где проливные дожди стали причиной значительных разрушений.
Ураган добрался и до Северной Каролины в США. Пять прибрежных домов не выдержали напора ветра и воды и упали в море. К счастью, здания пустовали, и никто не пострадал.
Обильные осадки затопили и испанский курортный остров Ибицу, где объявлен красный уровень опасности из-за наводнений. Автомобили практически полностью ушли под воду, жители оказались заблокированы в домах, им на помощь направлены пожарные.