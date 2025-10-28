3.70 BYN
Уровень бедности в Италии побил десятилетний рекорд - показатель вырос почти до 10 %
Автор:Редакция news.by
Уровень бедности в Италии при правительстве Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие. Как сообщают СМИ, показатель абсолютной бедности вырос почти до 10 %. Это максимальный уровень с 2014 года.
При этом относительная бедность, когда потребительские расходы ниже условной черты бедности, за три года выросла практические до 15 %.
Примечательно, что рост уровня несостоятельности сопровождается снижением безработицы. Это обусловлено падением зарплат в реальном выражении более чем на 4 %. Кроме того, правительство сократило объемы социальных выплат для малоимущих.