Уровень бедности в Италии побил десятилетний рекорд - показатель вырос почти до 10 %

Уровень бедности в Италии при правительстве Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие. Как сообщают СМИ, показатель абсолютной бедности вырос почти до 10 %. Это максимальный уровень с 2014 года.

При этом относительная бедность, когда потребительские расходы ниже условной черты бедности, за три года выросла практические до 15 %.