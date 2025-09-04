Коллективный Запад продолжает усиливать эскалацию в регионе. На территории Польши стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО "Железный защитник- 25" с участием 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.

Маневры проходят у границ с Беларусью, а параллельно Варшава подписывает новые контракты на системы ПВО и РЛС на сумму 15 млрд долларов.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова принять еще больше американских солдат. Варшава усиленно строит для американских военных казармы, полигоны и обещает "условия, интересные для армии США и полезные для польского общества".

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Польша - это европейский форпост американцев. Она ближе всех к американцам и подчиняется американской политике независимо от того, кто рулит в Вашингтоне - либералы или консерваторы, как Трамп. Польша всегда все решения Америки принимает безоговорочно, так что тут ничего не изменилось".