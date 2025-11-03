3.70 BYN
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
Автор:Редакция news.by
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. По данным СМИ, погибли 7 человек, более 150 пострадали. Однако количество жертв может увеличиться по мере разбора завалов.
Обрушены десятки зданий, некоторые до основания. Люди массово выбегают из своих жилищ, пострадавших вытаскивают из-под обломков. Вслед за основным толчком прошли как минимум пять афтершоков, самый сильный - 5,2 балла.
Землетрясение ощущали также жители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В августе 2025 года в Афганистане уже было землетрясение магнитудой 6. Оно унесло жизни более 800 человек, пострадали порядка 3 тыс.