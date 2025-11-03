В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. По данным СМИ, погибли 7 человек, более 150 пострадали. Однако количество жертв может увеличиться по мере разбора завалов.

Обрушены десятки зданий, некоторые до основания. Люди массово выбегают из своих жилищ, пострадавших вытаскивают из-под обломков. Вслед за основным толчком прошли как минимум пять афтершоков, самый сильный - 5,2 балла.