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В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за ударов Пакистана
Автор:Редакция news.by
Власти Афганистана заявили об ударах со стороны Пакистана по трем провинция: Кунар, Хост и Пактика.
"В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения", - отметил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.
Напомним, отношения между двумя странами обострились в октябре 2025 года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия".