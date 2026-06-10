В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за ударов Пакистана

Власти Афганистана заявили об ударах со стороны Пакистана по трем провинция: Кунар, Хост и Пактика.

"В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения", - отметил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.