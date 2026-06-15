В американском штате Миссури при крушении самолета погибли 12 человек

В американском штате Миссури 12 человек погибли при крушении частного самолета. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в районе аэропорта Батлера. На борту находились пилот и 11 парашютистов, которые готовились к прыжкам. Самолет упал почти сразу после взлета.