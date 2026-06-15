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В американском штате Миссури при крушении самолета погибли 12 человек
Автор:Редакция news.by
В американском штате Миссури 12 человек погибли при крушении частного самолета. Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел в районе аэропорта Батлера. На борту находились пилот и 11 парашютистов, которые готовились к прыжкам. Самолет упал почти сразу после взлета.
Близкие парашютистов, наблюдавшие с земли, стали свидетелями крушения. По предварительной версии, у машины возникли проблемы с двигателем.