В Анголе обнаружено крупное месторождение алмазов впервые за 30 лет

В Анголе (Центральная Африка) южноафриканско-британская корпорация De Beers обнаружила крупное месторождение алмазов впервые за 30 лет, пишет ТАСС со ссылкой на группу De Beers, которая открыла его совместно с ангольской государственной компанией Endiama.

Как говорится в пресс-релизе, месторождение находится в провинции Южная Лунда. "Новое кимберлитовое месторождение стало крупнейшим за последние 30 лет из открытых De Beers", - отмечается в коммюнике, опубликованном группой. Согласно поступающей информации, речь может идти о новой алмазоносной провинции.

Месторождение было обнаружено благодаря анализу данных, полученных с помощью аэрофотосъемки. Последовавшие затем бурильные работы подтвердили наличие алмазов. De Beers пока не предоставила оценки по запасам, соответствующие работы продолжаются. Специалисты считают, что найдено не одно крупное месторождение алмазов, а несколько расположенных вблизи друг от друга.

Весной 2022 года правительство Анголы подписало инвестиционное соглашение с De Beers о разведке и добыче алмазов на северо-востоке африканской страны. В феврале 2024 года оно было расширено и уточнено.