В Associated Press раскрыли тайну, зачем Европа разрабатывает план отправки войск в Украину

Наибольшие усилия прикладывают Великобритания и Франция. Страны, участвующие в обсуждении, не хотят раскрывать карты и давать Путину преимущество, говорится в статье. Уточняется, что над тем, какого рода контингент может потребоваться, европейцы начали размышлять около года назад. Но из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным через их головы, необходимость срочно решить вопрос стала острее.