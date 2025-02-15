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В Associated Press раскрыли тайну, зачем Европа разрабатывает план отправки войск в Украину
Европа втайне разрабатывает план отправки войск в Украину, чтобы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения с Россией, сообщило агентство Associated Press News.
Наибольшие усилия прикладывают Великобритания и Франция. Страны, участвующие в обсуждении, не хотят раскрывать карты и давать Путину преимущество, говорится в статье. Уточняется, что над тем, какого рода контингент может потребоваться, европейцы начали размышлять около года назад. Но из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным через их головы, необходимость срочно решить вопрос стала острее.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы может отправить американские войска в Украину, если переговоры не будут добросовестными.