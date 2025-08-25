В Австралии выступили с инициативой о введении налога на пустующие комнаты в жилых домах

В Австралии правительственные эксперты предложили ввести налог на пустующие комнаты в домах. Изучив вопрос, власти пришли к выводу, что большая часть семей в стране состоит из 2-3 человек, в то время как наиболее распространенной собственностью является недвижимость с 3 и более комнатами.