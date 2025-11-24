В Балтийском море стартуют масштабные учения НАТО

Очередная попытка демонстрации силы. Масштабные учения НАТО стартуют сегодня в территориальных водах Финляндии и Эстонии в Балтийском море. Маневры продлятся до 4 декабря.



Задействовано 20 боевых кораблей и судов обеспечения из стран-союзников по блоку. К учениям присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения. Общая численность участников - порядка 5 тысяч военнослужащих.



По данным финских ВМС, в ходе учений будет отрабатываться защита морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.