25 октября в Баварии в прямом эфире подорвали две 160-метровые башни старейшей атомной электростанции ФРГ - Гундремминген. Около 56 тыс. тонн железобетона за считаные минуты превратились в груду щебня.

Причина проста - так велит зеленая политика, которая, к слову, уже давно себя полностью скомпрометировала. При этом АЭС Гундремминген обеспечивала бюргеров энергией с 1966 года и могла бы работать еще долго, как и остальные атомные электростанции ФРГ, которые с легкой руки зеленых начали останавливать еще в 2022-м.