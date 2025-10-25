3.67 BYN
В Баварии подорвали башни старейшей АЭС Германии
25 октября в Баварии в прямом эфире подорвали две 160-метровые башни старейшей атомной электростанции ФРГ - Гундремминген. Около 56 тыс. тонн железобетона за считаные минуты превратились в груду щебня.
Причина проста - так велит зеленая политика, которая, к слову, уже давно себя полностью скомпрометировала. При этом АЭС Гундремминген обеспечивала бюргеров энергией с 1966 года и могла бы работать еще долго, как и остальные атомные электростанции ФРГ, которые с легкой руки зеленых начали останавливать еще в 2022-м.
Эксперты подсчитали, что только на утилизацию АЭС, оборудование могильников и хранение радиоактивных отходов Германия потратит около 170 млрд евро до конца века. И если бы немцы не отказались от АЭС, то страна бы уже сэкономила до 600 млрд евро. А вместо этого - энергокризис, упадок местных компаний и ставка правительства на СПГ и уголь, которые для природы вреднее, чем АЭС.