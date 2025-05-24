В Берлине массовая демонстрация против отправки вооружений Украине

Манифестанты держат в руках голубые флаги с голубем мира, флаги Германии и воздушные шарики. Некоторые активисты пришли с российскими триколорами. Демонстранты призывают к миру, выступают против НАТО, наращивания вооружений, поставок оружия в зоны боевых действий, в том числе в Украину, а также против размещения американских ракет на территории ФРГ. Об участии в манифестации также объявили некоторые политики из партии "Альтернатива для Германии". Предполагается, что состоится несколько контрдемонстраций. Полиция готовится к столкновениям.