В Берлине проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины
Массовая демонстрация в поддержку Палестины проходит в центре Берлина. Активисты собрались недалеко от одной из главных достопримечательностей германской столицы - Бранденбургских ворот - и после стартового митинга отправились маршем по центральным улицам Берлина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Солидарность с Палестиной. Никаких поставок оружия Израилю. Прекратите оккупацию Палестины" скандируют различные лозунги. Слышны выкрики на английском и немецком языках.
Активисты, среди прочего, призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в Газе. По предварительным данным, в демонстрации принимают участие несколько сотен человек. В центре города находится большое количество полицейских фургонов.
29 сентября Белый дом обнародовал план президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных стабилизационных сил. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу с 10 октября.