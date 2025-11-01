В Берлине проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35924f2a-b4c2-4b87-a999-add63a6ea0ab/conversions/62a03ab2-c5f3-436d-b70c-d10fa59aaec2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35924f2a-b4c2-4b87-a999-add63a6ea0ab/conversions/62a03ab2-c5f3-436d-b70c-d10fa59aaec2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35924f2a-b4c2-4b87-a999-add63a6ea0ab/conversions/62a03ab2-c5f3-436d-b70c-d10fa59aaec2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35924f2a-b4c2-4b87-a999-add63a6ea0ab/conversions/62a03ab2-c5f3-436d-b70c-d10fa59aaec2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Массовая демонстрация в поддержку Палестины проходит в центре Берлина. Активисты собрались недалеко от одной из главных достопримечательностей германской столицы - Бранденбургских ворот - и после стартового митинга отправились маршем по центральным улицам Берлина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Солидарность с Палестиной. Никаких поставок оружия Израилю. Прекратите оккупацию Палестины" скандируют различные лозунги. Слышны выкрики на английском и немецком языках.

Активисты, среди прочего, призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в Газе. По предварительным данным, в демонстрации принимают участие несколько сотен человек. В центре города находится большое количество полицейских фургонов.