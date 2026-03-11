В Берлине провели учения по эвакуации раненых из Литвы в немецкие госпитали

Запад готовится к военным сценариям. Германия провела масштабные учения по эвакуации раненых солдат из Литвы в немецкие госпитали. В маневрах участвовали около 1250 человек, включая военных и сотрудников гражданских служб.



Согласно сценарию, отрабатывали полный цикл эвакуации: от оказания первой помощи на передовой до транспортировки и распределения по больницам. Цель маневров - быть готовыми в случае реальных военных событий.