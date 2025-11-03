3.70 BYN
В Берлине закрывают крупнейший центр для украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
Немецкое гостеприимство лопнуло - крупнейший приют для украинских беженцев закрывают в Берлине. Бывший аэропорт Тегель, ставший для них главным убежищем, прекратит работу и превратится в городской район.
Власти объясняют решение тем, что прибывающих украинцев якобы стало меньше. Сейчас в Тегеле проживают около 1,5 тыс. переселенцев, а год назад - более 5 тыс.
Беженцев постепенно расселяют в более мелкие приюты по всему городу. Такой подход, полагают чиновники, должен способствовать лучшей интеграции в германское общество.