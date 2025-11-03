В Берлине закрывают крупнейший центр для украинских беженцев

Немецкое гостеприимство лопнуло - крупнейший приют для украинских беженцев закрывают в Берлине. Бывший аэропорт Тегель, ставший для них главным убежищем, прекратит работу и превратится в городской район.

Власти объясняют решение тем, что прибывающих украинцев якобы стало меньше. Сейчас в Тегеле проживают около 1,5 тыс. переселенцев, а год назад - более 5 тыс.