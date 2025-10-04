В Болгарии погибла россиянка в апартаментах курортного комплекса Елените из-за наводнения

Наводнение в Болгарии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dac7cea-588e-4c4d-9b7f-9e05f40c1db8/conversions/47f9c4d1-9498-4dd1-a6b2-721aeb92bbaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dac7cea-588e-4c4d-9b7f-9e05f40c1db8/conversions/47f9c4d1-9498-4dd1-a6b2-721aeb92bbaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dac7cea-588e-4c4d-9b7f-9e05f40c1db8/conversions/47f9c4d1-9498-4dd1-a6b2-721aeb92bbaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dac7cea-588e-4c4d-9b7f-9e05f40c1db8/conversions/47f9c4d1-9498-4dd1-a6b2-721aeb92bbaa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями, на юге Черноморского побережья Болгарии. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

В консульском отделе посольства России в Болгарии ТАСС сообщили о готовности оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут российским гражданам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы, на данный момент поступило два таких обращения.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.

Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах на юге болгарского Черноморья за несколько часов выпало около 250 мм, а в отдельных местах более 400 мм осадков. Синоптики предупреждают, что в начале новой недели проливные дожди снова вернутся в пострадавший регион.