В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН и избили охранников

В Бразилии несколько десятков активистов ворвались на конференцию ООН по изменению климата. Пострадали как минимум два охранника - один в больнице. Протестующие несли плакаты "Наша земля не продается" и требовали освободить земли от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и лесозаготовок.



Бразильская полиция и военные усилили меры безопасности на площадке, где собрались около 50 тыс. делегатов, включая мировых лидеров.