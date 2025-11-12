3.67 BYN
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН и избили охранников
Автор:Редакция news.by
В Бразилии несколько десятков активистов ворвались на конференцию ООН по изменению климата. Пострадали как минимум два охранника - один в больнице. Протестующие несли плакаты "Наша земля не продается" и требовали освободить земли от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и лесозаготовок.
Бразильская полиция и военные усилили меры безопасности на площадке, где собрались около 50 тыс. делегатов, включая мировых лидеров.