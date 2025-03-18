В Британии трое мужчин украли золотой унитаз

Троих мужчин в Британии признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 млн фунтов стерлингов (около 6,2 млн долларов) из дворца, где родился Уинстон Черчилль, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).

Ранее полиция сообщала, что четверым лицам были предъявлены обвинения по этому делу.

"Трое мужчин, причастные к краже и продаже золотого унитаза из Бленхеймского дворца стоимостью в несколько миллионов фунтов, были признаны виновными", - сказано в документе.

Присяжные в суде вынесли обвинительный вердикт в отношении двух мужчин. Майкл Джонс был признал виновным в краже со взломом, а Фред Доу - в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем, сообщает прокуратура.

Отмечается, что еще один преступник сам сознался в суде в прошлом году. Четвертый фигурант дела был признан невиновным, говорится в заявлении.

Представитель прокуратуры сообщил, что вернуть золотой унитаз не удалось, поскольку преступники разделили его на части или переплавили и продали вскоре после кражи.

Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью в 4,75 млн фунтов стерлингов был украден в сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.