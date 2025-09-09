В Брюсселе вводят военное патрулирование в связи с участившимися перестрелками

Военным будут даны исключительные полномочия в вопросе пресечения насилия: они в том числе смогут открывать ответный огонь по вооруженным преступникам. Причина - криминальное насилие. Только в 2025 году на улицах Брюсселя произошло 57 перестрелок и только за лето более 20.