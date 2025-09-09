3.69 BYN
В Брюсселе вводят военное патрулирование в связи с участившимися перестрелками
Автор:Редакция news.by
В Брюсселе, столице единой Европы, фактически вводится военное положение: улицы города впредь будут патрулировать вооруженные автоматами солдаты бельгийской армии.
Военным будут даны исключительные полномочия в вопросе пресечения насилия: они в том числе смогут открывать ответный огонь по вооруженным преступникам. Причина - криминальное насилие. Только в 2025 году на улицах Брюсселя произошло 57 перестрелок и только за лето более 20.
Полиция города не в силах обуздать преступников: блюстителей порядка мало, им не хватает не только оружия, но и квалификации.