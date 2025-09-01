В Брюсселе запланировано внеочередное заседание совета НАТО - Украина

Украина продолжает попытки сближения с НАТО. Киев запросил провести внеочередное заседание Североатлантического альянса из-за якобы отказа России от мирного урегулирования конфликта.

Встреча состоится в Брюсселе 1 сентября. Делегации Украины и стран НАТО обсудят совместные действия, направленные против России.