В Буэнос-Айресе сильные дожди вызвали наводнение

Рекордное количество осадков, затопленные улицы и обрушившиеся дома. Ряд городов Аргентины оказались под водой.

Сильнейшие дожди обрушились на Буэнос-Айрес, пристоличные районы и вызвали масштабное наводнение. Только за 2 часа выпало 100 мм осадков.

В одном из районов обрушилась часть дома, спасатели извлекли из-под завалов женщину и ее сына. Коммунальные службы экстренно устраняют последствия стихии, которая накрыла страну в канун парламентских выборов.