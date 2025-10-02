В Чехии стартуют парламентские выборы, которые обещают радикально изменить политический курс страны.



Вероятным победителем на них является Андрей Бабиш - миллиардер и евроскептик: его движение (АNО) гарантированно получит 75 депутатских мандатов.



Для полного контроля над парламентом необходимо располагать 101 мандатом: союз с двумя небольшими партиями позволит Бабишу получить большинство. Тогда они смогут сформировать полноценное правительство. Выборы завершатся 4 октября.



Брюссель крайне опасается, что вслед за Словакией и Венгрией в лагерь оппозиции антироссийскому курсу Евросоюза перейдет еще и Чехия. Причем, здесь не получится провернуть фокус с отменой результатов голосования, как это было в Румынии: в Чехии голосуют за партии, а не за отдельных политиков.