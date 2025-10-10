У евроскептика Андрея Бабиша, который имеет все шансы стать премьер-министром Чехии, начались вполне ожидаемые проблемы. Суд Праги потребовал от парламента снятия неприкосновенности: против него возбуждено уголовное дело, из-за которого он вполне может отправиться за решетку.

Суть претензий такова: 17 лет назад Бабиш якобы мошенническим путем получил от Евросоюза субсидию в 2 млн евро на поддержку своего бизнеса. Эти обвинения уже дважды признавались безосновательными различными судами. И вот внезапно дело извлекли из архива и Бабиша собираются вместо премьерского кабинета отправить в тюремную камеру.

В изобретательности европейским властям не откажешь. В Румынии из-за евроскептика отменили результаты президентских выборов, в Германии и Австрии нелояльные ЕС партии оттесняются от власти.

Отметим, Андрей Бабиш сразу после выборов объявил, что намерен прекратить помощь Украине и блокировать инициативы Брюсселя, которые наносят ущерб чешской экономике.