В Черном море стартовали учения шести стран НАТО с морскими беспилотниками

В Черном море стартовали военно-морские учения OPEX-26 с участием шести стран НАТО: Болгарии, Канады, Португалии, Румынии, США и Турции. Маневры проходят в порту Мангалия и акватории Черного моря и продлятся до 29 мая.



Среди задач - отработать применение надводных и подводных автономных беспилотных систем. К маневрам привлекли представителей гражданских компаний - производителей морских БПЛА, а также команды специалистов по военно-морским операциям, гидрографии и океанографии.



В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что цель учений - поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО.