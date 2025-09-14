3.63 BYN
В Cуперфинале Евролиги по пляжному футболу Беларусь завоевала бронзовые медали
Сборная Беларуси по пляжному футболу - бронзовый призер Евролиги. В поединке за третье место наша дружина должна была соперничать с командой Украины. Однако оппонент не явился на игру. В таких случаях действует специальный протокол. После всех необходимых процедур нашим ребятам была присуждена техническая победа со счетом - 3:0. В текущем сезоне парни под руководством Николаса Альварадо выступили достойно. На отборочной стадии, которая состояла из двух этапов, нацкоманда завоевала 15 баллов за 6 встреч. В Суперфинале были обыграны французы и португальцы. Поражения случились во встречах с итальянцами и испанцами.
Александр Баранов, зампредседателя Федерации пляжного футбола Беларуси:
"Надеялись на большее, но, к сожалению, ряд субъективных и объективных факторов не позволил нам это сделать. Но при этом никаких претензий к работе тренерского штаба, к игрокам и к самоотдаче нет. Ребята молодцы. Безусловно, останавливаться не будем. Есть почва для размышлений. В особенности это резерв, в первую очередь. Поэтому есть над чем работать, есть куда двигаться".
Белорусы завоевывают медали в рамках Евролиги уже в четвертый раз подряд. Три сезона кряду у наших парней - бронза. А в 2021 году было серебро. Вообще 2025-й вышел крайне успешным для команды. Весной дружина под руководством Николаса Альварадо стала второй на мундиале на Сейшельских островах. И вот сейчас в рамках аналога чемпионата Старого континента сборная третья. Похвастаться такими достижениями могут немногие команды. На этом сезон для футболистов не завершен. Игроки возвращаются в расположение клубов, и уже с 18 по 28 сентября в Анапе посоперничают за Кубок России. Церемония награждения Евролиги же начнется ориентировочно в 8 вечера.