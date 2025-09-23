В Дании, Швеции и Норвегии БПЛА навели страх на население

Всю ночь с 22 на 23 сентября в трех скандинавских странах царил переполох. Появление неизвестных дронов было зафиксировано в столицах Дании, Швеции и Норвегии. Из-за беспилотников даже закрывались на пять-шесть часов аэропорты Копенгагена и Осло.

В Норвегии в связи с инцидентом задержали двоих граждан Сингапура - именно они запускали дроны, которые вторглись в небо над стратегическими объектами. А вот в Дании и Швеции беспилотники под утро исчезли без следа. Власти сообщили, что ни сами аппараты, ни их владельцы не обнаружены. В общей сложности около 50 авиарейсов было перенаправлено из Осло и Копенгагена в другие аэропорты. Власти трех стран договорились о дальнейших консультациях. Однако история с исчезнувшими бесследно дронами в любом случае нанесет серьезный ущерб репутации сразу трем самым воинственным странам НАТО.