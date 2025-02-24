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В Конго более 50 человек погибли из-за неизвестного заболевания

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Из-за лихорадочного заболевания неизвестного происхождения в ДР Конго умерли более 50 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание Actualite.

Согласно официальным данным местных органов здравоохранения, первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля. "Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5 %", - указывает издание.

Медики ДРК при этом исключают гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола.

Неизвестная болезнь, как уточняется, опасна для людей всех возрастов. Среди ее симптомов  лихорадка, озноб, головные и мышечные боли.

Конгозаболевания