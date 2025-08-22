3.70 BYN
В Египте найдены скульптуры эпохи Птолемеев
Сенсация в мире археологии - египетские специалисты подняли на поверхность артефакты древнего затонувшего города в заливе Абу-Кир.
Ученые считают, что это часть Канопуса, когда-то важного центра эпохи Птолемеев и Римской империи. Из воды был поднят кварцевый сфинкс, на котором обнаружили картуш фараона Рамсеса II.
А также двухметровая гранитная статуя без головы и коленей и мраморная скульптура представителя римской знати. Среди находок была мельница типа "Олинфский жернов", ранее подобных в Египте не находили.
Город Канопус, как и расположенный рядом Гераклион, некогда погрузились под воду в результате серии землетрясений и постепенного повышения уровня моря.
Сегодня под угрозой затопления находится уже сама Александрия - по прогнозам ООН, к 2050 году треть города может оказаться непригодной для жизни.