В Египте найдены скульптуры эпохи Птолемеев

Сенсация в мире археологии - египетские специалисты подняли на поверхность артефакты древнего затонувшего города в заливе Абу-Кир.

Ученые считают, что это часть Канопуса, когда-то важного центра эпохи Птолемеев и Римской империи. Из воды был поднят кварцевый сфинкс, на котором обнаружили картуш фараона Рамсеса II.

А также двухметровая гранитная статуя без головы и коленей и мраморная скульптура представителя римской знати. Среди находок была мельница типа "Олинфский жернов", ранее подобных в Египте не находили.

Город Канопус, как и расположенный рядом Гераклион, некогда погрузились под воду в результате серии землетрясений и постепенного повышения уровня моря.