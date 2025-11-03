3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Египте открылся крупнейший археологический музей
Автор:Редакция news.by
Недалеко от Каира возле пирамиды Хеопса открылся Большой Египетский музей - крупнейший в мире. Площадь комплекса составляет 500 тыс. кв. м, что эквивалентно 70 футбольным полям.
В музее выставили около 100 тыс. экспонатов охватывающих семь тысячелетий истории. Гвоздем программы стали предметы из нетронутой гробницы фараона Тутанхамона, их впервые покажут общественности с тех пор, как гробницу открыли в 1922 году.
Власти уверены: музей поспособствует еще большему потоку туристов в регион. К 2030 году новое пространство должно посетить около 30 млн человек.