В Эквадоре вооруженные люди обстреляли кортеж президента страны

Вооруженные преступники атаковали кортеж президента Эквадора. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства.

После преступники попыталась разгромить машины камнями и дубинками. Президентской охране чудом удалось отбиться. Нападавшие задержаны.

Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора в мае 2025 года. Он стал самым молодым главой государства в истории страны. Одним из его предвыборных лозунгов была борьба с преступностью, которая приняла в стране угрожающие масштабы.

В 2024 году организованные банды пытались захватить власть сразу в нескольких городах страны, в том числе в столице. Тогда с применением армии в стране удалось навести порядок.