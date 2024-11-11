В Энгельсе на атакованном беспилотниками предприятии развернули оперштаб

Оперативный штаб развернули на предприятии в Энгельсе Саратовской области, на котором произошел пожар из-за атаки (БПЛА). Сил и средств для локализации пожара достаточно. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин, информирует ТАСС .

"На предприятии обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сейчас там работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.