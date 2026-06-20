Европейцы ищут возможности восстановления политических контактов с Россией. При этом Евросоюз явно запутался в собственных ограничениях и запретах.

Как сообщают СМИ, на саммите ЕС в Брюсселе сразу после того, как присутствующие попрощались с Владимиром Зеленским, занялись обсуждением перспектив переговоров с Москвой.

Участники саммита согласились, что переговоры нужны, и спорили только об их формате. Президент Франции Эммануэль Макрон требовал пригласить к участию Великобританию. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что в европейскую команду должны войти лишь три главные континентальные страны. Поляки требуют выступать широким переговорным фронтом с участием большинства государств ЕС.

Параллельно разворачивается скандал вокруг активности председателя Евросовета Антониу Кошты. Он сообщил на днях, что связывался с Москвой для обсуждения перспектив урегулирования украинского конфликта. Лидеры ЕС критикуют Кошту за то, что тот не согласовал свою инициативу с ними. Сам глава Евросовета настаивает на том, что контакты нужны, хотя время прямых переговоров еще не настало.