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В ЕС ищут возможности восстановления контактов с Россией
Европейцы ищут возможности восстановления политических контактов с Россией. При этом Евросоюз явно запутался в собственных ограничениях и запретах.
Как сообщают СМИ, на саммите ЕС в Брюсселе сразу после того, как присутствующие попрощались с Владимиром Зеленским, занялись обсуждением перспектив переговоров с Москвой.
Участники саммита согласились, что переговоры нужны, и спорили только об их формате. Президент Франции Эммануэль Макрон требовал пригласить к участию Великобританию. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что в европейскую команду должны войти лишь три главные континентальные страны. Поляки требуют выступать широким переговорным фронтом с участием большинства государств ЕС.
Параллельно разворачивается скандал вокруг активности председателя Евросовета Антониу Кошты. Он сообщил на днях, что связывался с Москвой для обсуждения перспектив урегулирования украинского конфликта. Лидеры ЕС критикуют Кошту за то, что тот не согласовал свою инициативу с ними. Сам глава Евросовета настаивает на том, что контакты нужны, хотя время прямых переговоров еще не настало.
Между тем идея эта явно овладевает широкими массами европейских политиков. Старому Свету осталось лишь определиться с форматом таких переговоров.