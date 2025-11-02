Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ЕС побит рекорд по импорту СПГ из России и США

Европа в октябре обновила рекорд импорта сжиженного природного газа из России и США. По итогам 10 месяцев поступление топлива с терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 116,5 млрд кубометров. Это на 28 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Американские экспортеры выручили с продаж СПГ в Европу почти 17 млрд евро, подчеркнули аналитики. Напомним, что с 1 января Брюссель намерен прекратить транзит российского газа по территории ЕС.

Фото: РИА Новости

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСгаз