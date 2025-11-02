В ЕС побит рекорд по импорту СПГ из России и США

Европа в октябре обновила рекорд импорта сжиженного природного газа из России и США. По итогам 10 месяцев поступление топлива с терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 116,5 млрд кубометров. Это на 28 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.