В ЕС побит рекорд по импорту СПГ из России и США
Автор:Редакция news.by
Европа в октябре обновила рекорд импорта сжиженного природного газа из России и США. По итогам 10 месяцев поступление топлива с терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 116,5 млрд кубометров. Это на 28 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Американские экспортеры выручили с продаж СПГ в Европу почти 17 млрд евро, подчеркнули аналитики. Напомним, что с 1 января Брюссель намерен прекратить транзит российского газа по территории ЕС.
Фото: РИА Новости