В ЕС полагают, Вашингтон пытается разрушить Евросоюз, который является главным конкурентом США. По этой причине страны Старого Света вынуждены резко нарастить военные расходы, в первую очередь, для того, чтобы избавиться от всякой зависимости в сфере обороны.

Один из политиков ЕС даже заявил, что в Европе все с нетерпением ждут смерти Трампа, ссылаясь на его солидный возраст. Только уход этого деятеля с политической арены позволит вернуть отношения Европы и США к прежнему формату, когда Вашингтон платит, а Старый Свет чувствует себя в безопасности.