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В ЕС уверены, что только уход Трампа с политической арены вернет прежние отношения Европы и США
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Флаг ЕС 32025-03-06T06:19:02.000000Z00
Издание Politico пишет о все более ожесточенном конфликте между Европой и Трампом.
В ЕС полагают, Вашингтон пытается разрушить Евросоюз, который является главным конкурентом США. По этой причине страны Старого Света вынуждены резко нарастить военные расходы, в первую очередь, для того, чтобы избавиться от всякой зависимости в сфере обороны.
Один из политиков ЕС даже заявил, что в Европе все с нетерпением ждут смерти Трампа, ссылаясь на его солидный возраст. Только уход этого деятеля с политической арены позволит вернуть отношения Европы и США к прежнему формату, когда Вашингтон платит, а Старый Свет чувствует себя в безопасности.