В эстонском Курессааре сносят мемориал жертвам нацизма

В братской могиле останки 215 советских граждан, погибших от рук немецких оккупантов. Извлекают прах жертв с помощью экскаватора, хотя останки и обещают перезахоронить на местном кладбище.

Даже по эстонским законам мемориал не является, как это здесь формулируют, "памятником тоталитаризма". Фактически речь идет о прямом, нескрываемом, вызывающем акте вандализма. И, в конечном счете, актом реабилитации нацизма.