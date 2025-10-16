3.73 BYN
В эстонском Курессааре сносят мемориал жертвам нацизма
Автор:Редакция news.by
Акт вандализма в эстонском Курессааре: власти распорядились уничтожить мемориал жертвам нацизма, возведенный на месте массового захоронения.
В братской могиле останки 215 советских граждан, погибших от рук немецких оккупантов. Извлекают прах жертв с помощью экскаватора, хотя останки и обещают перезахоронить на местном кладбище.
Даже по эстонским законам мемориал не является, как это здесь формулируют, "памятником тоталитаризма". Фактически речь идет о прямом, нескрываемом, вызывающем акте вандализма. И, в конечном счете, актом реабилитации нацизма.