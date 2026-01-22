В конце января в Европе может произойти сильное похолодание из-за "Сибирского взрыва". Это редкая атмосферная ситуация, при которой меняется направление ветров и холодный воздух с востока может прийти в регион.



Данные приводит Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Самые сильные морозы будут в Восточной Европе. 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии снизится до минус 13 градусов, в Польше ожидают минус 10 градусов.



Резкое похолодание придет во Францию и Великобританию. Новая морозная волна приведет к росту цен на природный газ и обострит конкуренцию за поставки СПГ.