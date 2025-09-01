В Евросовете признали, что поддержка Украины была частью тарифной сделки США и ЕС

Поддержка Украины со стороны США была частью сделки ЕС и Соединенных Штатов по тарифам, в результате которой европейцы согласились платить 15-процентные пошлины и отказались от любых ответных мер. Это впервые открыто признал глава Евросовета, утверждает издание Politico.

В публикации говорится, что заявление главы Евросовета Антониу Кошты является серьезным отходом от официальной позиции ЕС, который весь последний месяц говорил, что между позицией США по Украине и торговой сделкой "нет никакой связи".